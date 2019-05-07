Гравцям Манчестер Юнайтед уріжуть зарплату

Команда не потрапили до Ліги чемпіонів

Керівництво англійського Манчестера Юнайтед вирішило урізати зарплату футболістам на 25% внаслідок того, що команда не потрапила в Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Істотне зниження зарплат пов'язане з тим, що за виступи в Лізі Європи команда отримає в рази менше коштів від телеправ і комерційної діяльності.

Актуально: Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед

Після нічиї з Гаддерсфілдом у 37-у турі АПЛ Манчестер Юнайтед втратив шанси потрапити в Лігу чемпіонів. На сьогодні команда Уле-Гуннара Сульшера посідає 6-е місце в таблиці АПЛ і має у своєму активі 66 пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЮ може обмінятися захисниками з туринським Ювентусом.

Джерело - iSport.