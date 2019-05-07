Ярмоленко отримав виклик в збірну України

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко викликаний в збірну України на матчі проти Сербії та Люксембургу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Екс-півзахисник Динамо потрапив в список легіонерів, які отримують виклик у національну команду. Крім нього, туди увійшли ще 10 гравців.

Список легіонерів збірної України: Воротарі: Андрій Лунін (Леганес, Іспанія). Захисники: Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Яблунець, Чехія), Василь Кравець (Леганес, Іспанія). Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина). Форварди: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

В останній раз Ярмоленко отримував виклик до збірної України ще в жовтні минулого року, зігравши в матчі проти Чехії (1:0). Після цього вінгер не викликався в національну команду через важку травму, яку отримав у Вест Гемі, і з того часу не провів жодного офіційного матчу.

Поєдинки проти Сербії та Люксембургу команда Андрія Шевченка проведе 7 і 10 червня у Львові. В даний момент синьо-жовті очолюють турнірну таблицю відбіркової групи, маючи в активі 4 очки після двох турів.

Нагадаємо, Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії.

Також, Зінченко увійшов в рейтинг WhoScored.

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.