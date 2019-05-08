Кокоріна та Мамаєва засудили до ув’язнення

Екс-гравці збірної Росії отримали 18 та 17 місяців відповідно

У Москві оголосили вирок скандальним футболістам збірної Росії Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву. Гравець Зеніта Кокорін отримав 18 місяців колонії, Мамаєв з Краснодара - 17 місяців.

Про це повідомляє glavcom.

Їх визнано винними в хуліганстві та заподіяння легкої шкоди здоров’ю. Відтак Кокорін отримав 18 місяців колонії, а Мамаєв – 17 місяців.

Втім, правопорушники ще цього року вийдуть на волю. Їм буде зараховано термін утримання в СІЗО. То ж Кокорін вийде на волю в грудні, а Мамаєв – у листопаді поточного року.

Нагадаємо, Кокорін і Мамаєв напали на водія журналістки Першого каналу Віталія Соловчука і на чиновників Мінпромторгу.

Джерело - glavcom.