Леоненко: На місці Шевченка я б викликав Ракицького в збірну України

Футбольний експерт Віктор Леоненко здивований не викликом захисника Зеніту Ярослава Ракицького в збірну України.

Про це сказав сам екс-нападник Динамо.

"Ракицький пішов в сильніший чемпіонат. Але мені б хотілося його бачити в збірній.

Адже він, навіть перебуваючи в запасі, здорово допоміг би молоді. Ось тут всі пишуть і захоплюються Зінченком ... А я не можу зрозуміти всіх цих захоплень! Не бачу, що він лідер збірної України - як і Манчестер Сіті. На місці Андрія Шевченка, звичайно, покликав би Ярослава.

Але тут вже в основному політики вирішують. Так що питання не до мене. Адже самі футболісти національної команди не проти його повернення. Ось у чому вся сіль", - сказав Леоненко.