Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді

Віктор Леоненко не згоден з головним тренером національної команди України з футболу Андрієм Шевченком по вибору складу в збірну.

Про це розповів сам колишній нападник Динамо.

"Рішення приймає головний тренер. Хоча я б посперечався з вибором Шевченка.

Так це ж "пасажири"! Мало хороших футболістів, мало ... Але він вчинив так. Я, наприклад, вважаю, що Ракицький цій команді не завадив би. Але ж не мені відповідати за результат, а Шеві. А половину цієї збірної можна сміливо відправити додому. Причому деяких - в першу лігу",- сказав Леоненко.