Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді

Віктор Леоненко не згоден з головним тренером національної команди України з футболу Андрієм Шевченком по вибору складу в збірну.
Про це розповів сам колишній нападник Динамо.
"Рішення приймає головний тренер. Хоча я б посперечався з вибором Шевченка.
Так це ж "пасажири"! Мало хороших футболістів, мало ... Але він вчинив так. Я, наприклад, вважаю, що Ракицький цій команді не завадив би. Але ж не мені відповідати за результат, а Шеві. А половину цієї збірної можна сміливо відправити додому. Причому деяких - в першу лігу",- сказав Леоненко.
Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.
Також, Шевченко може довикликати ще одного легіонера
Джерело - 1927.kiev.ua.