У 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на власному полі протистояв Барселоні.
Англійська команда програвала після першої гри 3:0. Але зуміла зробити камбек.
Доля матчу вирішилася завдяки дублю Орігі та Вейналдума.
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Ліга чемпіонів
1/2 фіналу
7 травня
Ліверпуль — Барселона 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Орігі, 2:0 - 54 Вейналдум, 3:0 - 56 Вейналдум, 4:0 - 79 Орігі.
Нагадаємо, відео голів дивіться на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.