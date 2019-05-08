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Ліверпуль — Барселона 4:0. Огляд матчу

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Ліверпуль — Барселона 4:0. Огляд матчу

У 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на власному полі протистояв Барселоні.

Англійська команда програвала після першої гри 3:0. Але зуміла зробити камбек.

Доля матчу вирішилася завдяки дублю Орігі та Вейналдума.

  Читайте також: Козлова сенсаційно здолала Плішкову та пробилася до третього кола на турнірі в Мадриді 

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу

7 травня

Ліверпуль — Барселона 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Орігі, 2:0 - 54 Вейналдум, 3:0 - 56 Вейналдум, 4:0 - 79 Орігі.

Нагадаємо, відео голів дивіться на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга чемпіонів, #Ліверпуль, #Барселона
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