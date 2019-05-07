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Ліверпуль - Барселона 4:0. Відео голів та огляд матчу

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Ліверпуль - Барселона 4:0. Відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 7 травня, Ліверпуль зіграє з Барселоною у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.

Усі найнебезпечніші голи та огляд першого та другого таймів максимально оперативно з'являтимуться на Чемпіоні.

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Уже на 7-й хвилині Джордан Гендерсон завдав перспективного удару, але м'яч від воротаря відскочив назад у штрафний майданчик, де ним заволодів Дівок Орігі та відправив його у сітку - 1:0.

Огляд першого тайму

54 хвилина. Трент Александер-Арнольд віддав точний пас, яким скористався Жоржиньйо Вейналдум, з меж штрафного майданчика відправивши м'яч у сітку - 2:0.

56 хвилина. Жоржиньйо Вейналдум змінив рахунок на 3:0. Він вистрибнув найвище назустріч ідеальній передачі, яку виконав Джердан Шакірі, та з близької відстані ударом головою відправив м'яч у лівий кут воріт. Марк-Андре тер Штеген був безсилий.

79 хвилина. Трент Александер-Арнольд виконав призначений кутовий. Дівок Орігі прийняв навісну передачу в штрафному майданчику і влучно пробив у ліву дев'ятку. Блискучий завершальний удар - 4:0.

 

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Ліверпуль, #ЛЧ
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