Сьогодні, 7 травня, Ліверпуль зіграє з Барселоною у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.
Усі найнебезпечніші голи та огляд першого та другого таймів максимально оперативно з'являтимуться на Чемпіоні.
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Уже на 7-й хвилині Джордан Гендерсон завдав перспективного удару, але м'яч від воротаря відскочив назад у штрафний майданчик, де ним заволодів Дівок Орігі та відправив його у сітку - 1:0.
Огляд першого тайму
54 хвилина. Трент Александер-Арнольд віддав точний пас, яким скористався Жоржиньйо Вейналдум, з меж штрафного майданчика відправивши м'яч у сітку - 2:0.
79 хвилина. Трент Александер-Арнольд виконав призначений кутовий. Дівок Орігі прийняв навісну передачу в штрафному майданчику і влучно пробив у ліву дев'ятку. Блискучий завершальний удар - 4:0.
Джерело - Чемпіон.