Мій профіль
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Сьогодні 06:48 525
Шахтар знищив Львів, Олександрія відібрала очки в Динамо. Результати матчів 27-го туру УПЛ
Вчора 18:04 1382
Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд
Вчора 12:51 756
Михайличенко може очолити Динамо
05.05.2019 17:10 3429 2
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
05.05.2019 16:10 1305
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
05.05.2019 13:10 1535
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
04.05.2019 22:25 1633
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
04.05.2019 14:12 974
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
04.05.2019 13:41 753
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
04.05.2019 12:09 3659
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:00 Бокс Усик стане хорошим доповненням для суперважкої ваги 124
08:45 Футбол Маліновський став другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії 368
08:30 Баскетбол Х'юстон зрівняв рахунок в серії з Ворріорс, Мілуокі за крок від фіналу конференції. Результати матчів НБА 245
08:15 Футбол Манчестер Сіті - Лестер 1:0: Огляд матчу 265
06:48 Блог Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ 525
00:10 Хокей Коламбус - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 922
00:05 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 2328
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 71179
6 Травня 2019
23:52 Футбол Манчестер Сіті мінімально переграв Лестер в АПЛ 466
23:48 Футбол Мілан у меншості втримав перемогу над Болоньєю 403
23:32 Футбол Форвард Боруссії - найкращий молодий гравець провідних чемпіонатів 485
23:07 Бокс У горах Мексики розбився літак з уболівальниками Сауля Альвареса 595
22:52 Навколо спорту Сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем 431
22:37 Футбол Манчестер Юнайтед та Ювентус можуть обмінятися захисниками 493
22:15 Футбол Бойка визнали найкращим гравцем Динамо у квітні 478
22:03 Баскетбол Київське Динамо виграло жіночу Суперлігу 407
21:23 Футбол Зінченко вийде в старті на матч проти Лестера 572
21:15 Футбол Волинь переграла Колос, Суми поступилися Прикарпаттю. Результати матчів Першої ліги 604
20:48 Футбол Денисов: Телеглядач просто не готовий платити за УПЛ 711 1
20:33 Автоспорт Мік Шумахер: Формула 1 - це моя доля 549
20:15 Футбол Венгер відмовив клубу АПЛ 857
19:50 Футбол Мілевський не забив пенальті за Динамо Брест 747
19:22 Теніс Цуренко пробилася в 1/8 фіналу парного турніру в Мадриді 564
19:22 Блог 4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії. Він посадив на п'яту точку Боатенга 1177
18:50 Футбол Зідан сказав Бейлу, що не бачить його в Реалі 952

Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

Сьогодні 06:48 Максим Буйдин 525 0
Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

Ліверпуль - Барселона

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу, 2-ий матч

Енфілд, Ліверпуль. 7 травня, 22:00

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Асистенти арбітра: Бахаттін Дуран, Тарік Енгюн (усі - Туреччина)

Четвертий арбітр: Тарік Діаш (Португалія)

У вівторок, 7 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль прийме Барселону. Матч буде зіграний на стадіоні Енфілд, початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Нагадаємо, в Іспанії каталонці перемогли з рахунком 3:0.

Після поразки з великим рахунком у першому матчі півфінального протистояння у вихід англійського клубу у фінал не вірить майже ніхто. Більш того, у матчі-відповіді не зможуть зіграти лідери мерсисайдців Мохамед Салах і Роберто Фірміно. Хто буде забивати Барселоні три і більше м'ячів не зовсім зрозуміло.

І все ж, Ліга чемпіонів в останні роки привчила нас до неймовірних камбеків. І в останніх двох найфантастичніших - була задіяна саме Барселона. У 2017 році синьо-гранатові зуміли відігратися після виїзної поразки 0:4 від ПСЖ (6:1 вдома), а в минулому розіграші Ліги чемпіонів каталонці самі не втримали домашню перемогу 4:1, поступившись у другому матчі Ромі з рахунком 0:3.

Читайте також: Мессі анонсував низку трансферів Барселони

Якщо повернутися до першого матчу, то рахунок був не зовсім по грі. У цілому, Барселона виглядала трохи краще, але на 3:0 точно не награла. Найбільш справедливим був би рахунок 2:1, але невезіння Салаха і геній Мессі зробили різницю критичною.

У домашніх поєдинках цього розіграшу Ліги чемпіонів червоні грають більш ніж впевнено: чотири перемоги в п'яти матчах при одній нічиїй і різницею м'ячів 10:2. Тільки ПСЖ зміг розпечатати ворота Ліверпуля, всі інші команди завершили з нулем у графі забитих.

Барселона, у свою чергу, в попередньому раунді (1:0 проти Манчестер Юнайтед) перервала жахливу серію виїзних матчів у плей-оф ЛЧ. До цього каталонці забили всього 1 гол в шести поєдинках при 13 пропущених.

Читайте такожТрансляція Ліверпуль - Барселона: онлайн 07.05.2019

Цікаво, що всі попередні три протистояння команд у плей-оф єврокубків закінчилися на користь англійського клубу. Зате остання гра на Енфілді завершилася на користь іспанців (1:0, 2007 рік).

Крім Салаха і Фірміно, Юрген Клопп не зможе розраховувати на Набі Кейта, який травмувався в першому матчі. У Ернесто Вальверде кадрова ситуація куди краще, всі основні гравці готові грати. З найближчого резерву не можна розраховувати тільки на Дембеле, а також на тих, хто вже не перший місяць в лазареті.

Також нагадаємо, що Барселона вже достроково стала чемпіоном Іспанії, а Ліверпуль все ще сподівається на осічку від Манчестер Сіті. Але, як видно, чудовий Клопп у цьому сезоні не забере жоден з великих трофеїв.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Алісон, Алєксандр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон, Вейналдум, Фабінью, Гендерсон, Мане, Орігі, Шакірі.

Барселона: Тер Штеген, Ленгле, Альба, Роберто, Піке, Відаль, Бускетс, Ракітич, Коутінью, Мессі, Суарес.

Слова:

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля): "У нас є надія, адже це футбол. Поки у нас на полі будуть 11 гравців, ми будемо битися всі 90 хвилин. Такий у нас план".

Ернесто Вальверде (головний тренер Барселони): "Якщо ми будемо тримати в голові результат першої гри (3:0), то це буде помилкою. Ми повинні грати так, як ніби це фінал. Це буде складно, з огляду на підтримку місцевих уболівальників".

Цікаві факти:

- Барселона виграла групу, в яку також потрапили Тоттенгем, Інтер і ПСВ, після чого пройшла в 1/8 фіналу Ліон, а у чвертьфіналі - Манчестер Юнайтед;

- За підсумками 36 турів Барселона лідирує в іспанській Примері, оформивши в минулому турі 26-е чемпіонство країни у своїй історії;

- Ліверпуль вийшов з групи з другого місця, випередивши Наполі і Црвену Звезду і поступившись першим місцем ПСЖ, після чого пройшов у 1/8 фіналу Баварію, а у чвертьфіналі - Порту;

- За підсумками 37-ти турів Ліверпуль посідає друге місце в англійській Прем'єр-лізі, поступаючись лідеру Манчестер Сіті один бал;

Прогноз Чемпіона: 2:2

Дивіться також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Ліверпуль, #Барселона, #Ліга чемпіонів
Коментарі ()