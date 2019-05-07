Ліверпуль - Барселона: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ

Ліверпуль - Барселона

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу, 2-ий матч

Енфілд, Ліверпуль. 7 травня, 22:00

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Асистенти арбітра: Бахаттін Дуран, Тарік Енгюн (усі - Туреччина)

Четвертий арбітр: Тарік Діаш (Португалія)

У вівторок, 7 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Ліверпуль прийме Барселону. Матч буде зіграний на стадіоні Енфілд, початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Нагадаємо, в Іспанії каталонці перемогли з рахунком 3:0.

Після поразки з великим рахунком у першому матчі півфінального протистояння у вихід англійського клубу у фінал не вірить майже ніхто. Більш того, у матчі-відповіді не зможуть зіграти лідери мерсисайдців Мохамед Салах і Роберто Фірміно. Хто буде забивати Барселоні три і більше м'ячів не зовсім зрозуміло.

І все ж, Ліга чемпіонів в останні роки привчила нас до неймовірних камбеків. І в останніх двох найфантастичніших - була задіяна саме Барселона. У 2017 році синьо-гранатові зуміли відігратися після виїзної поразки 0:4 від ПСЖ (6:1 вдома), а в минулому розіграші Ліги чемпіонів каталонці самі не втримали домашню перемогу 4:1, поступившись у другому матчі Ромі з рахунком 0:3.

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Якщо повернутися до першого матчу, то рахунок був не зовсім по грі. У цілому, Барселона виглядала трохи краще, але на 3:0 точно не награла. Найбільш справедливим був би рахунок 2:1, але невезіння Салаха і геній Мессі зробили різницю критичною.

У домашніх поєдинках цього розіграшу Ліги чемпіонів червоні грають більш ніж впевнено: чотири перемоги в п'яти матчах при одній нічиїй і різницею м'ячів 10:2. Тільки ПСЖ зміг розпечатати ворота Ліверпуля, всі інші команди завершили з нулем у графі забитих.

Барселона, у свою чергу, в попередньому раунді (1:0 проти Манчестер Юнайтед) перервала жахливу серію виїзних матчів у плей-оф ЛЧ. До цього каталонці забили всього 1 гол в шести поєдинках при 13 пропущених.

Цікаво, що всі попередні три протистояння команд у плей-оф єврокубків закінчилися на користь англійського клубу. Зате остання гра на Енфілді завершилася на користь іспанців (1:0, 2007 рік).

Крім Салаха і Фірміно, Юрген Клопп не зможе розраховувати на Набі Кейта, який травмувався в першому матчі. У Ернесто Вальверде кадрова ситуація куди краще, всі основні гравці готові грати. З найближчого резерву не можна розраховувати тільки на Дембеле, а також на тих, хто вже не перший місяць в лазареті.

Також нагадаємо, що Барселона вже достроково стала чемпіоном Іспанії, а Ліверпуль все ще сподівається на осічку від Манчестер Сіті. Але, як видно, чудовий Клопп у цьому сезоні не забере жоден з великих трофеїв.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Алісон, Алєксандр-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон, Вейналдум, Фабінью, Гендерсон, Мане, Орігі, Шакірі.

Барселона: Тер Штеген, Ленгле, Альба, Роберто, Піке, Відаль, Бускетс, Ракітич, Коутінью, Мессі, Суарес.

Слова:

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля): "У нас є надія, адже це футбол. Поки у нас на полі будуть 11 гравців, ми будемо битися всі 90 хвилин. Такий у нас план".

Ернесто Вальверде (головний тренер Барселони): "Якщо ми будемо тримати в голові результат першої гри (3:0), то це буде помилкою. Ми повинні грати так, як ніби це фінал. Це буде складно, з огляду на підтримку місцевих уболівальників".

Цікаві факти:

- Барселона виграла групу, в яку також потрапили Тоттенгем, Інтер і ПСВ, після чого пройшла в 1/8 фіналу Ліон, а у чвертьфіналі - Манчестер Юнайтед;

- За підсумками 36 турів Барселона лідирує в іспанській Примері, оформивши в минулому турі 26-е чемпіонство країни у своїй історії;

- Ліверпуль вийшов з групи з другого місця, випередивши Наполі і Црвену Звезду і поступившись першим місцем ПСЖ, після чого пройшов у 1/8 фіналу Баварію, а у чвертьфіналі - Порту;

- За підсумками 37-ти турів Ліверпуль посідає друге місце в англійській Прем'єр-лізі, поступаючись лідеру Манчестер Сіті один бал;

Прогноз Чемпіона: 2:2

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Джерело - Чемпіон.

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