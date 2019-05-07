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Трансляція Ліверпуль - Барселона: онлайн 07.05.2019

Сьогодні 10:40 1042 0
Трансляція Ліверпуль - Барселона: онлайн 07.05.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Ліверпуль - Барселона онлайн. Матч відбудеться 07.05.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Ліверпуль - Барселона дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Ліверпуль - Барселона: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Ліверпуль - Барселона онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Ліверпуль - Барселона, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Суарес може пропустити цей матч..

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Ліверпуль
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