Ференцварош зацікавлений в оренді Соболя

Футболіст донецького Шахтаря Едуард Соболь може опинитися у Ференцвароші.
Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас
"Навіть з відходом Петряка українське представництво в Ференцвароші наступного сезону може не обмежиться одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить Шахтарю. В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу. У захиснику особисто зацікавлений коуч Ребров", - написав Бурбас.
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Навіть з відходом Петряка українське представництво у Ференцвароші наступного сезону може не обмежитися одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить Шахтарю. В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу. В захисникові особисто зацікавлений коуч Ребров.— Igor Burbas (@iburbas) 7 травня 2019 р.
Нагадаємо, назвали зарплату Петряка у новому клубі.
Джерело - Чемпіон.