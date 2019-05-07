Ференцварош зацікавлений в оренді Соболя

Футболіст донецького Шахтаря Едуард Соболь може опинитися у Ференцвароші.

Про це повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас

"Навіть з відходом Петряка українське представництво в Ференцвароші наступного сезону може не обмежиться одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить Шахтарю. В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу. У захиснику особисто зацікавлений коуч Ребров", - написав Бурбас.