Ліверпуль — Барселона: стартові склади команд

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль протистоятиме Барселоні.
До вашої уваги стартові склади команд
Актуально: Ліверпуль - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу
7 травня
Ліверпуль — Барселона
Ліверпуль: Аллісон, Фабіньо, ван Дейк, Мілнер, Мане, Гендерсон, Шачірі, Робертсон, Орігі, Матіп, Александер-Арнольд.
Барселона: тер Штеген, Піке, Ракитич, Бускетс, Коутінью, Суарес, Мессі, Лангле, Альба, Роберто, Відаль.
Перший матч завершився розгромною перемогою каталонців.
Джерело - Чемпіон.