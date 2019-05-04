Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед

Керівництву Манчестер Юнайтед влітку запропонують придбати голкіпера мадридського Реала Кейлора Наваса.

Про це повідомляє The Telegraph.

Боси Реала попросили посередників знайти Навасу клуб з Англії, в якому він зможе продовжити кар'єру.

За інформацією видання, Манчестер Юнайтед стане пріоритетним варіантом, оскільки існує невизначеність з контрактом воротаря Давіда Де Хеа.

Ще одна причина - інтерес "вершкових" до французького півзахисника "червоних дияволів" Поля Погба.

Поки невідомо, наскільки Манчестер Юнайтед зацікавлений в послугах 32-річного голкіпера Реала, який виступає за мадридський клуб з 2014 року.

Нагадаємо, Навас може опинитися в Ювентусі.

Джерело - Футбол 24.