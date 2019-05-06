Мій профіль
Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд
Сьогодні 12:51 318
ФК Суми - Прикарпаття: онлайн-трансляція матчу першої ліги
Сьогодні 12:53 323
Михайличенко може очолити Динамо
Вчора 17:10 3096 2
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
Вчора 16:10 1196
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
Вчора 13:10 1398
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
04.05.2019 22:25 1512
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
04.05.2019 14:12 924
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
04.05.2019 13:41 740
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
04.05.2019 12:09 3382
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1955
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:34 Футбол Ребров: Рішення Петряка змінити клуб шокувало мене 918
14:11 Футбол Мілан — Болонья: де дивитися онлайн матчу 35 туру Серії А 231
13:56 Футбол Луческу рекомендував свого сина на пост головного тренера Шахтаря 1060
13:32 Футбол Манчестер Сіті — Лестер: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 290
13:15 Футбол Агент Петряка виступить на угорському ТБ з резонансною заявою 1330
12:53 Футбол ФК Суми - Прикарпаття: онлайн-трансляція матчу першої ліги 323
12:51 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд 318
12:29 Баскетбол Плей-оф НБА: Торонто і Денвер зрівняв рахунок у своїх серіях 323
12:12 Футбол Стороженко: Я утримую цей клуб спільно зі своїми друзями і колегами 1042
11:54 Футбол Усик отримає понад мільйон доларів за бій з Такамом 503
11:41 Футбол Трансфер Луніна затверджував Зідан 1794
10:59 Футбол Стороженко: У мене немає бажання продавати Металіст-1925 Ярославському 1165
10:41 Футбол Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряка 990
10:26 Футбол Запісоцький: Відразу після матчу португальці отримали лист з повною розкладкою про Мораеса 654
10:14 Футбол Мессі анонсував низку трансферів Барселони 2914
09:46 Теніс Марченко здобув першу перемогу в цьому році 496
09:36 Футбол Ребров виключив Петряк зі складу Ференцвароша 1084
09:13 Футбол Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала 998
08:54 Футбол Канте може пропустити гру з Айнтрахтом 464
08:44 Футбол Соль: Хацкевич дав мені відчуття, ніби я багато років граю в Динамо 595
08:19 Футбол Манчестер Сіті може отримати шалені преміальні за три титулу цього сезону 1147
08:10 Футбол Зальцбург в шостий раз поспіль став чемпіоном Австрії 442
07:30 Теніс Сенсаційний програш Світоліної на турнірі в Мадриді 850
07:00 Навколо спорту Кличко у Лас-Вегасі продав екскурсію Києвом за 50 тисяч доларів 800
5 Травня 2019
23:40 Футбол Реал переміг Вільярреал, Валенсія розгромила Уеску. Результати 36 туру Ла-Ліги 1407

Трансфер Луніна затверджував Зідан

Сьогодні 11:41 1794 0
Українцю робили дві пропозиції
Трансфер Луніна затверджував Зідан

Мадридський Реал двічі пропонував контракт українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це розповів ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Реал робив пропозицію Луніну двічі. Вдруге Реал, за нашою інформацією, практично вибачився перед Луніним за те, що недооцінив його. Кажуть, що перша пропозиція була 2 мільйони євро.

  АктуальноРеал продасть конкурента Луніна у французький клуб

Другий момент — резолюцію під цим трансфером робив сам Зідан. Йому продемонстрували всі скаутські викладки, за всіма даними показники Луніна були вищі за середні. Це запевнило Зідана, що мова йде про воротаря з високим потенціалом", - сказав Співаковський.

Лунін перейшов у Реал минулого літа за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лунін підтримав Касільяса.

Джерело - ТаТоТаке.

#Лунін, #Реал, #Зідан
Коментарі ()