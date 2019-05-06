Трансфер Луніна затверджував Зідан

Українцю робили дві пропозиції

Мадридський Реал двічі пропонував контракт українському голкіперу Андрію Луніну.

Про це розповів ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Реал робив пропозицію Луніну двічі. Вдруге Реал, за нашою інформацією, практично вибачився перед Луніним за те, що недооцінив його. Кажуть, що перша пропозиція була 2 мільйони євро.

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Другий момент — резолюцію під цим трансфером робив сам Зідан. Йому продемонстрували всі скаутські викладки, за всіма даними показники Луніна були вищі за середні. Це запевнило Зідана, що мова йде про воротаря з високим потенціалом", - сказав Співаковський.

Лунін перейшов у Реал минулого літа за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Лунін підтримав Касільяса.

Джерело - ТаТоТаке.