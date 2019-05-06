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Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряка

Сьогодні 10:41 991 0
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Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряка

Український коментатор Віктор Вацко відкрив нові деталі про можливий перехід Івана Петряк з Шахтаря у Ференцварош.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Розмовляв з Ребровим. Ференцварош ще взимку робив пропозицію Шахтарю. Тоді не домовились. Кілька тижнів тому Ребров особисто зустрічався з Палкіним — привозив нову пропозицію від Ференцвароша. І вона Шахтар влаштувала. Вані Петряку бажаю тільки усього найкращого в кар‘єрі", - написав Вацко.

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Нагадаємо, Петряк близький до переходу в МОЛ Віді.

Джерело - Чемпіон.

#Петряк, #Ребров, #ШАхтар, #Ференцварош, #Палкін
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