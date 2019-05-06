Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряка

Український коментатор Віктор Вацко відкрив нові деталі про можливий перехід Івана Петряк з Шахтаря у Ференцварош.
Про це він написав на власній сторінці у Facebook.
"Розмовляв з Ребровим. Ференцварош ще взимку робив пропозицію Шахтарю. Тоді не домовились. Кілька тижнів тому Ребров особисто зустрічався з Палкіним — привозив нову пропозицію від Ференцвароша. І вона Шахтар влаштувала. Вані Петряку бажаю тільки усього найкращого в кар‘єрі", - написав Вацко.
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Розмовляв з Ребровим. Ференцварош ще взимку робив пропозицію Шахтарю. Тоді не домовились. Кілька тижнів тому Ребров особисто зустрічався з Палкіним - привозив нову пропозицію від Ференцвароша. І вона Шахтар влаштувала. 🤷🏼♂️ Вані Петряку бажаю тільки усього найкращого в кар‘єрі!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 5 травня 2019 р.
Нагадаємо, Петряк близький до переходу в МОЛ Віді.
Джерело - Чемпіон.