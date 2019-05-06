Манчестер Сіті мінімально переграв Лестер в АПЛ

Сьогодні, 6 травня, Манчестер Сіті в рамках 37-го туру АПЛ переграв Лестер.
Єдиний гол в матчі забив Венсан Компані на 70-й хвилині зустрічі. Українець Олександр Зінченко відіграв усі 90 хвилин за команду Гвардіоли.
Таким чином містяни зберегли першу сходинку в чемпіонаті. Лестер перед завершальним туром знаходиться на 9-му місці.
Чемпіонат Англії, АПЛ
37-й тур
6 травня
Манчестер Сіті - Лестер 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Компані.
Нагадаємо, Манчестер Сіті може отримати шалені преміальні за три титулу цього сезону.
Тим часом Зінченко узгодив новий контракт з Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.