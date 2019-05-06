Мілан у меншості втримав перемогу над Болоньєю

Сьогодні, 6 травня, відбувся заключний матч 35-го туру італійської Серії A. Мілан в меншості зумів утримати перемогу над Болоньєю з рахунком 2:1.
Россонері відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Сусо точно пробив з-за меж штрафного майданчика. Після перерви Мілан забив і другий м'яч, зусиллями Фабіо Боріні.
Гості відіграли один м'яч - Маттіа Дестро замкнув передачу з глибини. І хоча після цього Мілан залишився в меншості після видалення Лукаса Пакета - вирвати нічию Болоньї не вдалося.
Чемпіонат Італії, Серія A.
35-й тур
6 травня
Мілан – Болонья 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Сусо, 2:0 - 67 Боріні, 2:1 - 73 Дестро.
Нагадаємо, Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані.
Також, Мілан оштрафують на 86 тисяч за дії Кессі і Бакайоко.
Джерело - Чемпіон.