Мілан оштрафують на 86 тисяч за дії Кессі і Бакайоко

Італійська федерація футболу відреагувала на дії півзахисників Мілана Франка Кессі та Т'ємуе Бакайоко після перемоги над Лаціо (1:0).

Про це повідомляє портал ansa.it.

Нагадаємо, тоді футболісти Мілана святкували перемогу, виставляючи напоказ футболку захисника римлян Франческо Ачербі, який пізніше звинуватив россонері в розпалюванні ненависті.

Було прийнято рішення оштрафувати міланський клуб на 86 тисяч євро: по 33 тисячі за дії кожного з футболістів і 22 - за дії клубу.

Вчора стало відомо, що під час матчу між Лаціо та Удінезе (2:0) фанати римського клубу обрушили на адресу Бакайоко шквал расистських кричалок. За інформацією джерела, їх у Федерації розслідувати не стануть.

Після інциденту з футболкою Ачербі обидва футболісти принесли свої вибачення, також публічно вибачився головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати бразильського вінгера Барселони. Також, Почеттіно може замінити Гаттузо в Мілані.

Джерело - Портал ansa.it.