Колишній гравець київського Динамо Че Че забив свій перший гол за Сан-Паулу.

У чемпіонаті Бразилії футболіст швидко акліматизувався і зіграв всі три стартові матчі. Його гол у ворота Фламенго допоміг вирвати нічию на останніх хвилинах зустрічі.

Таким чином команда екс-динамівця завдяки двом перемогам і одній нічиї знаходиться на третьому рядку турнірної таблиці.

Че Че перейшов в Динамо минулого літа, проте не зміг проявити себе. За час перебування в київському клубі гравець провів 16 матчів і віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, київський клуб покинули бразильські півзахисники Че Че і Вітор Буено, які пішли в Сан-Паулу.

1° Gol do Tchê Tchê pelo São Paulo ⚽️👏 pic.twitter.com/Fan0sAEEP5 — Mundo Tricolor (@Mundo_Tricolor_) 5 May 2019

Джерело - Чемпіон.