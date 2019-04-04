Гравець Динамо поїхав у оренду

Півзахисник Сантоса, який виступає в цьому сезоні на правах оренди за Динамо, Вітор Буено продовжить кар'єру в Сан-Паулу.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

24-річний бразилець виступатиме за новий колектив на правах оренди до кінця 2020 року. У цьому сезоні Буено відіграв у всіх турнірах 3 матчі, не відзначившись результативними діями.

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Нагадаємо, в київський клуб хавбек потрапив як частина оплати за оренду Дерліса Гонсалеса. Як цей трансфер вплине на домовленості між клубами поки не повідомляється.

Джерело - Сан-Паулу.