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Сан-Паулу оголосив про оренду Буено

Сьогодні 09:19 519 0
Гравець Динамо поїхав у оренду
Сан-Паулу оголосив про оренду Буено

Півзахисник Сантоса, який виступає в цьому сезоні на правах оренди за Динамо, Вітор Буено продовжить кар'єру в Сан-Паулу.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

24-річний бразилець виступатиме за новий колектив на правах оренди до кінця 2020 року. У цьому сезоні Буено відіграв у всіх турнірах 3 матчі, не відзначившись результативними діями.

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Нагадаємо, в київський клуб хавбек потрапив як частина оплати за оренду Дерліса Гонсалеса. Як цей трансфер вплине на домовленості між клубами поки не повідомляється.

Джерело - Сан-Паулу.

#Динамо, #Сан-Паулу, #Буено
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