Динамо продало Че Че в Сан-Паулу

Динамо та бразильський Сан-Паулу узгодили умови трансферу Че Че.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Гравець підписав чотирирічний контракт. Незабаром він пройде медогляд в новій команді.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу повинна була скласти 5,5 мільйона євро, але бразильцям вдалося збити ціну на гравця до 5 мільйонів.

Продати півзахисника дорожче, ніж Динамо придбало його в Палмейраса (4,8 мільйона євро), було однією з цілей українців під час переговорів.

На рахунку Че Че 16 матчів і 1 асист за Динамо у всіх турнірах. Гравець не мав регулярної ігрової практики, найчастіше виступаючи за дубль киян.

Минулого сезону бразильської Серії А Сан-Паулу зайняв 5-е місце турнірної таблиці (63 очки в 38 матчах).

Нагадаємо, Бойко став найкращим гравцем Динамо у березні.

Джерело - Чемпіон.