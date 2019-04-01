Динамо продало Че Че в Сан-Паулу

Динамо та бразильський Сан-Паулу узгодили умови трансферу Че Че.
Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Гравець підписав чотирирічний контракт. Незабаром він пройде медогляд в новій команді.
Раніше повідомлялося, що сума трансферу повинна була скласти 5,5 мільйона євро, але бразильцям вдалося збити ціну на гравця до 5 мільйонів.
Продати півзахисника дорожче, ніж Динамо придбало його в Палмейраса (4,8 мільйона євро), було однією з цілей українців під час переговорів.
На рахунку Че Че 16 матчів і 1 асист за Динамо у всіх турнірах. Гравець не мав регулярної ігрової практики, найчастіше виступаючи за дубль киян.
Минулого сезону бразильської Серії А Сан-Паулу зайняв 5-е місце турнірної таблиці (63 очки в 38 матчах).
Não é mentira. pic.twitter.com/Vedml5XC3y— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 квітня 2019 р.
Нагадаємо, Бойко став найкращим гравцем Динамо у березні.
Джерело - Чемпіон.