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Карпати розірвали котракт з нападником

Сьогодні 17:12 854 0
Карпати розірвали котракт з нападником

24-річний форвард Віктор Хомченко покинув львівські Карпати. Контракт з гравцем розірваний за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Нам дуже шкода, що Віктор не закріпився в Карпатах. На це була ціла низка причин, що й призвело до розірвання угоди. Віктор – хороший хлопець, ми швидко про все домовилися, потисли один одному руки і побажали взаємних успіхів", - сказав виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

Хомченко приєднався до Карпат в січні 2017 року, але не зумів закріпитися в команді. Минулий сезон Хомченко провів в оренді в винниківському Русі. Взимку 2019 року нападник повернувся у львівський клуб.

Нагадаємо, Карпати програли Арсеналу у 27 турі УПЛ.

Раніше Смалійчук покинув посаду віце-президента Карпат.

Джерело - Карпати.

#Карпати, #УПЛ, #Віктор Хомченко
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