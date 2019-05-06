Карпати розірвали котракт з нападником

24-річний форвард Віктор Хомченко покинув львівські Карпати. Контракт з гравцем розірваний за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Нам дуже шкода, що Віктор не закріпився в Карпатах. На це була ціла низка причин, що й призвело до розірвання угоди. Віктор – хороший хлопець, ми швидко про все домовилися, потисли один одному руки і побажали взаємних успіхів", - сказав виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.
Хомченко приєднався до Карпат в січні 2017 року, але не зумів закріпитися в команді. Минулий сезон Хомченко провів в оренді в винниківському Русі. Взимку 2019 року нападник повернувся у львівський клуб.
Нагадаємо, Карпати програли Арсеналу у 27 турі УПЛ.
Раніше Смалійчук покинув посаду віце-президента Карпат.
Джерело - Карпати.