Смалійчук покинув посаду віце-президента Карпат

Олег Смалійчук залишив посаду віце-президента Карпат і більше не працює в клубі. У команді левів найближчим часом будуть й інші кадрові перестановки.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Смалійчук прийшов у Карпати в листопаді 2017 року. За час його роботи клуб проводив агресивну трансферну політику, орієнтовану на гравців з Латинської Америки.

Смалійчук не раз намагався покинути Карпати, але власник клубу Петро Димінський не приймав його відставку.

Зараз Карпати займають 10 місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що команді доведеться грати перехідні матчі за право залишитися в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Смалійчук залишиться віце-президентом Карпат. Попри відео , де він ображає принципових суперників.