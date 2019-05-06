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Михайличенко відмовився очолювати Динамо

Сьогодні 16:25 1283 0
Михайличенко відмовився очолювати Динамо
Михайличенко відмовився очолювати Динамо

56-річний український фахівець Олексій Михайличенко категорично відмовився очолити Динамо.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua

Як стало відомо виданню із джерел, наближених до Динамо Михайличенко дійсно отримував пропозицію очолити клуб, але категорично від неї відмовився. Керівництво клубу досі розглядає його кандидатуру для заміщення Олександра Хацкевича, і якщо Михайличенко передумає, то зможе очолити київське Динамо.

Михайличенко очолював Динамо з 2002-го по 2004-й роки, з 2012-го по 2013-й був асистентом головного тренера київського клубу, а з 2013-го року обіймає посаду спортивного директора.

Раніше, Динамо розписало мирову з Олександрією.

Джерело - 1927.kiev.ua.

#Динамо, #Михайличенко, #Хацкевич
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