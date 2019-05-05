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Михайличенко може очолити Динамо

Сьогодні 17:10 1230 0
Контракт Олександра Хацкевича з клубом закінчується через кілька тижнів.
Михайличенко може очолити Динамо

Динамо не буде продовжувати контракт з Олександром Хацкевичем.

Про це повідомляє Sport Arena.

Останні невдачі Динамо і невиразна гра команди підштовхнули засновників клубу задуматися про кадрові перестановки в тренерському штабі.

Контракт з Олександром Хацкевичем закінчується через кілька тижнів, і поки Ігор Суркіс не піднімав з нинішнім головним тренером питання про його пролонгацію.

За інформацією видання, в якості наступника Хацкевича засновники клубу бачать нинішнього спортивного директора Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Олексій Олександрович прийняв Динамо у 2002 році і пропрацював з командою до 2004 року. За цей час Михайличенко двічі виграв з Динамо звання чемпіона України.

Також Михайличенко працював тренером зі збірною України з 2008 по 2009 рік. Під час футбольної кар'єри виступав за Динамо (137 матчів і 39 голів), а також Сампдорію і Рейнджерс.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. Відтоді білорус виграв лише Суперкубок України  2018-го, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Зараз Динамо знаходиться на другому місці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 9 очок за 5 турів до кінця чемпіонату.

Раніше, Динамо розписало мирову з Олександрією.

Також, Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори 

Джерело - sportarena.com.

#Динамо, #Хацкевич, #Михайличенко
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