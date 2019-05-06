Клуб не спонукає бізнес вкладати в клуб

Засновник Металіста-1925 Сергій Стороженко заперечив інформацію про те, що бізнесмени вкладаються в Металісат-1925 примусово.

Про це він розповів в ефірі програми ТаТоТаке.

"Ні це не правда. Та людина, яка говорить про те, що я або інший представник клубу насильно закликає бізнесменів фінансувати нас скоює злочин проти клубу. Це просто брехня. Готовий надати телефони і адреси людей, які самі прийшли і добровільно фінансують клуб. Вони не просто дають гроші, вони отримують пакет спонсорських послуг.

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Я утримую цей клуб спільно зі своїми друзями і колегами. Наші вболівальники щомісяця платять за п'ятьма категоріями, від юніора і до категорії голд і платинум. Наш бюджет становить близько 18 мільйонів гривень, вболівальники вносять 1 мільйон в рік, спонсори - 3-4 мільйони, а все інше вносять інвестори. Це власники клубу, а не бізнесмени", - заявив Стороженко.

В останньому турі Металіст-1925 переграв Рух.

Джерело - ТаТоТаке.