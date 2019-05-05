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Інгулець розписав нічию з Дніпро-1, Металіст 1925 переміг Рух. Результати матчів 27 туру Першої ліги

Сьогодні 20:01 625 0
Інгулець розписав нічию з Дніпро-1, Металіст 1925 переміг Рух. Результати матчів 27 туру Першої ліги

Сьогодні, 5 травня, відбулися матчі 27 туру Першої ліги України.

Чемпіонат України, Перша ліга

27 тур

5 травня

Агробізнес — Миколаїв 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Кушніренко, 1:1 - 86 Курило.

Дніпро-1 - Інгулець 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Січінава, 0:2 - 48 Піско, 1:2 - 50 Чічіков, 1:3 - 56 Мішуренко, 2:3 - 85 Когут, 3:3 - 90+2 Яворскі.

Зірка — Горняк-Спорт (Технічна поразка - Зірки)

Металіст 1925  Рух Винники 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Романов, 2:0 - 54 Калюжний, 2:1 - 67 Клімчук.

Нагадаємо, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.

Також, збірна України зіграє товариський матч з Дніпром-1.

Джерело - Чемпіон.

#Дніпро-1, #Інгулець, #Металіст 1925, #перша ліга, #27 тур
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