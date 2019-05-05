Інгулець розписав нічию з Дніпро-1, Металіст 1925 переміг Рух. Результати матчів 27 туру Першої ліги

Сьогодні, 5 травня, відбулися матчі 27 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України, Перша ліга
27 тур
5 травня
Агробізнес — Миколаїв 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Кушніренко, 1:1 - 86 Курило.
Дніпро-1 - Інгулець 3:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Січінава, 0:2 - 48 Піско, 1:2 - 50 Чічіков, 1:3 - 56 Мішуренко, 2:3 - 85 Когут, 3:3 - 90+2 Яворскі.
Зірка — Горняк-Спорт (Технічна поразка - Зірки)
Металіст 1925 — Рух Винники 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Романов, 2:0 - 54 Калюжний, 2:1 - 67 Клімчук.
Нагадаємо, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.
Також, збірна України зіграє товариський матч з Дніпром-1.
Джерело - Чемпіон.