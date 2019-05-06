Засновник Металіста-1925 Сергій Стороженко спростував інформацію про продаж Металісат-1925 Олександру Ярославському.

Про це він розповів в ефірі програми ТаТоТаке.

"Ярославський? У мене немає бажання продавати йому клуб. Що це за дурість? Хто вам таке сказав? Ще два роки тому ми сказали: якщо він захоче, то ми з квітами його зустрінемо і передамо клуб. Він мені особисто говорив, що таких планів у нього немає", - сказав Стороженко.