Мій профіль
Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд
Сьогодні 12:51 318
ФК Суми - Прикарпаття: онлайн-трансляція матчу першої ліги
Сьогодні 12:53 322
Михайличенко може очолити Динамо
Вчора 17:10 3096 2
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
Вчора 16:10 1196
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
Вчора 13:10 1398
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
04.05.2019 22:25 1512
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
04.05.2019 14:12 924
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
04.05.2019 13:41 740
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
04.05.2019 12:09 3381
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1955
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:34 Футбол Ребров: Рішення Петряка змінити клуб шокувало мене 911
14:11 Футбол Мілан — Болонья: де дивитися онлайн матчу 35 туру Серії А 231
13:56 Футбол Луческу рекомендував свого сина на пост головного тренера Шахтаря 1058
13:32 Футбол Манчестер Сіті — Лестер: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 289
13:15 Футбол Агент Петряка виступить на угорському ТБ з резонансною заявою 1330
12:53 Футбол ФК Суми - Прикарпаття: онлайн-трансляція матчу першої ліги 322
12:51 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд 318
12:29 Баскетбол Плей-оф НБА: Торонто і Денвер зрівняв рахунок у своїх серіях 323
12:12 Футбол Стороженко: Я утримую цей клуб спільно зі своїми друзями і колегами 1041
11:54 Футбол Усик отримає понад мільйон доларів за бій з Такамом 503
11:41 Футбол Трансфер Луніна затверджував Зідан 1793
10:59 Футбол Стороженко: У мене немає бажання продавати Металіст-1925 Ярославському 1165
10:41 Футбол Шахтар задовільняла пропозиція Ференцвароша щодо Петряка 990
10:26 Футбол Запісоцький: Відразу після матчу португальці отримали лист з повною розкладкою про Мораеса 654
10:14 Футбол Мессі анонсував низку трансферів Барселони 2914
09:46 Теніс Марченко здобув першу перемогу в цьому році 496
09:36 Футбол Ребров виключив Петряк зі складу Ференцвароша 1083
09:13 Футбол Ремзі розплакався під час прощання з вболівальниками Арсенала 998
08:54 Футбол Канте може пропустити гру з Айнтрахтом 464
08:44 Футбол Соль: Хацкевич дав мені відчуття, ніби я багато років граю в Динамо 595
08:19 Футбол Манчестер Сіті може отримати шалені преміальні за три титулу цього сезону 1147
08:10 Футбол Зальцбург в шостий раз поспіль став чемпіоном Австрії 442
07:30 Теніс Сенсаційний програш Світоліної на турнірі в Мадриді 850
07:00 Навколо спорту Кличко у Лас-Вегасі продав екскурсію Києвом за 50 тисяч доларів 800
5 Травня 2019
23:40 Футбол Реал переміг Вільярреал, Валенсія розгромила Уеску. Результати 36 туру Ла-Ліги 1407

Стороженко: У мене немає бажання продавати Металіст-1925 Ярославському

Сьогодні 10:59 1165 0
Стороженко: У мене немає бажання продавати Металіст-1925 Ярославському

Засновник Металіста-1925 Сергій Стороженко спростував інформацію про продаж Металісат-1925 Олександру Ярославському.

Про це він розповів в ефірі програми ТаТоТаке.

"Ярославський? У мене немає бажання продавати йому клуб. Що це за дурість? Хто вам таке сказав? Ще два роки тому ми сказали: якщо він захоче, то ми з квітами його зустрінемо і передамо клуб. Він мені особисто говорив, що таких планів у нього немає", - сказав Стороженко.

Нагадаємо, Дніпро-1 достроково виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ.

Джерело - ТаТоТаке.

#Металіст-1925, #Перша ліга, #ПФЛ, #Стороженко, #Ярославський
Коментарі ()