Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола попросив гравців не читати ЗМІ та не дивитися телевізор.
Про це повідомляє BBC.
"Ще три тури попереду, і ми зараз не чемпіони. Сказав гравцям не читати ЗМІ і не дивитися телевізор. Нехай заспокояться і готуються до наступного матчу. Все в наших руках, хоча Ліверпуль проводить неймовірний сезон", - вважає Гвардіола.
Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі.
Також, Зінченко - найкращий захисник у матчі з Манчестер Юнайтед
Джерело - sport.ua.