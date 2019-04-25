Хосеп хоче, щоб команда спокійно готувалася до матчів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола попросив гравців не читати ЗМІ та не дивитися телевізор.

Про це повідомляє BBC.

"Ще три тури попереду, і ми зараз не чемпіони. Сказав гравцям не читати ЗМІ і не дивитися телевізор. Нехай заспокояться і готуються до наступного матчу. Все в наших руках, хоча Ліверпуль проводить неймовірний сезон", - вважає Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі.

Також, Зінченко - найкращий захисник у матчі з Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.