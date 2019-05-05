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Мессі назвав трьох гравців, яких необхідно підписати Барселоні

Сьогодні 16:26 717 0
Мессі назвав трьох гравців, яких необхідно підписати Барселоні

Лідер та капітан Барселони Ліонель Мессі озвучив клубу своє бачення трансферної кампанії на найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Don Balon.

Ліонель Мессі у Барселоні впливає не лише на гру команди. Статус живої легенди "блаугранас" дозволяє 32-річному нападнику брати певну участь у трансферній політиці клубу, зокрема, подавати пропозиції кандидатур потенційних новачків.

На думку Лео, влітку Барселона повинна зміцнити 3 позиції – голкіпера, форварда та центрального захисника.

При цьому Мессі вже назвав ідеальні кандидатури на перехід до лав "каталонців".

Це голкіпер Аякса Андре Онана, який свого часу вже перебував у системі Барселони. Враховуючи практично неминучий відхід Сіллессена, каталонці змушені підписати воротаря на роль дублера Тер Штегену.

Серед захисників найкращою кандидатурою є представник того ж Аякса Маттейс Де Лігт, а на роль новоспеченого форварда Барселони оптимальним варіантом є Лука Йовіч (Айнтрахт) або Ірвінг Лосано (ПСВ).

Нагадаємо, Мессі підтримав Касільяса.

Раніше Реал підтримав Касільяса. Також підтримку висловили Рафаель Надальта Андрій Шевченко.

Джерело - Футбол 24.

#Мессі, #Барселона, #Онана, #Йович, #Де Лігт, #Лосано
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