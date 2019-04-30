Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори

Стамбульський Фенербахче проявляє інтерес до правого захисника київського Динамо Томаша Кендзьори.
Про це повідомляє Aksam.
Турецький клуб розпочав переговори з Динамо з приводу трансферу польського захисника.
Також Фенербахче цікавиться ще одним польським захисником - Аркадіушем Рецой з Аталанти.
Цього сезону Кендзьора провів 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з киянами діє до літа 2021 року. Transfermarkt оцінює поляка в 3,5 млн євро.
Нагадаємо, Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.
Джерело - sport.ua.