Фенербахче почав переговори по трансферу Кендзьори

Захисник Динамо може перебратися до Туреччини

Стамбульський Фенербахче проявляє інтерес до правого захисника київського Динамо Томаша Кендзьори.

Про це повідомляє Aksam.

Турецький клуб розпочав переговори з Динамо з приводу трансферу польського захисника.

Також Фенербахче цікавиться ще одним польським захисником - Аркадіушем Рецой з Аталанти.

Цього сезону Кендзьора провів 37 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з киянами діє до літа 2021 року. Transfermarkt оцінює поляка в 3,5 млн євро.

Нагадаємо, Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.

Джерело - sport.ua.