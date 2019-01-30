Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО

На Кубку Азії в ОАЕ визначилися обидва фіналісти: Катар і Японія зіграють у фіналі. В успіх збірної Катару вірили двоє людей:

• корейська співачка і колишня актриса Меррі Лі. Її батько в 70-х працював на будівництві в арабських країнах, і Лі закохалася в Катар, коли вивчила культуру країни.

• Хаві - легенда іспанського та каталонського футболу, один з найкращих гравців Барси за всю історію. Грає четвертий сезон в чемпіонаті Катару за Аль-Садд.

Якщо з Меррі Лі все зрозуміло, то дізнавшись про Хаві, ви здивуєтеся. Він настільки круто шарить у футболі (хоча сумнівів майже не було), що вгадав практично всю сітку плей-офф і фіналістів. 19 хвилин відео з поясненнями і скрін, для тих, хто дивитися не хоче:

Хаві вгадав 3 з 4 пар у чвертьфіналі (крім Японія - В'єтнам), трьох учасників 1/2 фіналу (помилився з Австралією) і правильно передбачив фіналістів.

1 лютого у фіналі Кубка Азії Японія зустрінеться з Катаром.

Нагадаємо, що Хаві став претендентом на пост головного тренера Барселони.

Також сам Хаві не проти такого розкладу подій.

Джерело - Чемпіон.

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