Фірміно не зіграє з Барселоною. Салах під питанням

Гравці отримали ушкодження

Лідер Ліверпуля Роберто Фірміно не встигне відновитися до півфінального матчу Ліги чемпіонів з Барселоною. Виступ Мохамеда Салаха залишається під питанням.

Про це заявив головний тренер "мерсесайдців" Юрген Клопп.

"Роберто Фірміно не буде готовий до гри з Барселоною . Чи повернеться він до матчу останнього туру? Час покаже. Але до вівторка він не відновиться", - заявив Клопп.

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"Салах? Мо дісталося по голові від стегна голкіпера. Він опинився на газоні, і доктор прийняв рішення замінити його. Звичайно ми послухалися. Коли я повернувся в роздягальню, Мо сидів і дивився гру по телевізору. Він був у нормі, але нам потрібно буде оцінити його стан. Йому дісталося", - підсумував німець.

Нагадаємо, Барселона розгромила Ліверпуль у першому матчі та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.

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Джерело - ua-football.