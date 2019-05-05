Суарес може пропустити матч з Ліверпулем

Уругваєць отримав пошкодження

Форвард Барселони Луїс Суарес через травму пропустив тренування команди.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, уругваєць отримав сильний забій правого голеностопа. Через це гравець займається індивідуально.

У вівторок, 7 травня, "блаугранас" проведе півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля, і 32-річний нападник має намір прийняти в ньому участь, незважаючи на ушкодження.

Цього сезону уругвайський форвард зіграв за "синьо-гранатових" 48 матчів, в яких відзначився 25 голами і 13 результативними передачами.

Нагадаємо, Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.

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Джерело - ua-football.