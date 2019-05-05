Суарес може пропустити матч з Ліверпулем

Форвард Барселони Луїс Суарес через травму пропустив тренування команди.
Про це повідомляє AS.
За інформацією видання, уругваєць отримав сильний забій правого голеностопа. Через це гравець займається індивідуально.
У вівторок, 7 травня, "блаугранас" проведе півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля, і 32-річний нападник має намір прийняти в ньому участь, незважаючи на ушкодження.
Цього сезону уругвайський форвард зіграв за "синьо-гранатових" 48 матчів, в яких відзначився 25 голами і 13 результативними передачами.
Нагадаємо, Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів.
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Джерело - ua-football.