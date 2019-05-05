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Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
Вчора 22:25 727
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Вчора 14:12 738
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Вчора 13:41 615
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Вчора 12:09 2380
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1629
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1207
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 1014
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
03.05.2019 14:01 4501
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
03.05.2019 13:04 1914
Україна отримала вирок у справі Мораеса
03.05.2019 11:00 2229
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09:10 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 315675
09:00 Футбол Карпати — Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ 202
08:00 Футбол Олімпік - Ворскла: статистичне прев’ю матчу УПЛ 244
07:30 Футбол Десна — Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ 342
00:06 Хокей Бостон - Коламбус: онлай-трансляція матчу НХЛ 747
00:05 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 438
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 70202
4 Травня 2019
23:49 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Ньюкасла і продовжив боротьбу за чемпіонство 545
23:40 Футбол Еспаньйол розгромив Атлетіко, Сельта переграла Барселону. Результати матчів 36 туру Ла-Ліги 490
23:22 Футбол СПАЛ знищив К'єво, Інтер не зміг переграти Удінезе у 35 турі Серії А 289
23:09 Футбол Гравець Фулгема став наймолодшим футболістом в історії АПЛ 575
22:51 Футбол Шахтар - Львів 5:0: Огляд матчу 315
22:25 Хокей Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу 727
22:08 Футбол Боруссія не втримала перемогу з Вердером і майже втратила шанси на чемпіонство 518
21:51 Футбол Вест Гем розгромив Саутгемптон, Вулвергемптон здолав Фулгем. Результати матчів 37 туру АПЛ 587
21:39 Футбол Ракицький з Зенітом виграв чемпіонат Росії 829
21:21 Футбол Шахтар розгромив Львів у 27 турі УПЛ 658
21:08 Бокс Кролла: Ноги роблять Ломаченка найкращим у світі 939
20:48 Футбол Реал хоче продати Наваса в Манчестер Юнайтед 606
20:34 Теніс Світоліна: Давно мріяла про титул Ролан Гаррос 780
20:22 Футбол Моурінью веде переговори з Ромою 617
20:08 Футбол Динамо - Олександрія 1:1: Огляд матчу 824
19:52 Футбол Петряк близький до переходу в МОЛ Віді 1051
19:40 Футбол Баварія переграла Ганновер, Боруссія розписала мирову з Гоффенгаймом. Результати матчів 32 туру Бундесліги 500
19:29 Блог Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 31-й день народження 218

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 09:10 315675 0
Украинский и европейский футбол в прямом ефире
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Актуально: Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса 

Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Також: Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги

Джерело - champion.com.ua.

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