Погба буде отримувати 12 млн євро в Реалі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба близький до переходу в Реал погодивши особистий контракт.

Про це повідомляє AS.

Француз погодив особистий контракт з мадридським клубом, за яким буде отримувати 12 мільйонів євро в рік після сплати податків.

Відзначається, що футболіст розраховує уникнути затяжних переговорів, які трапилися у 2016 році під час переходу в МЮ з Ювентуса.

У поточному сезоні АПЛ Погба провів 32 матчі, забив 13 голів і зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Вест Гемом. Також, Ярмоленко приступив до тренувань.

Джерело - AS.