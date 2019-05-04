Сьогодні, 4-го травня, відбулися матчі 32-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
32 тур
4 травня
Герта - Штутгарт 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 40 Ібішевич, 2:0 - 45+1 Дуда, 3:0 - 67 Калу, 3:1 - 70 Гомес
Вольфсбург - Нюрнберг 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Клаус, 2:0 - 78 Тіссеран
Боруссія М - Гоффенгайм 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Кадержабек, 1:1 - 72 Гінтер, 1:2 - 79 Амір, 2:2 - 84 Дрмич
Баварія - Ганновер 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Левандовський, 2:0 - 40 Горецка, 2:1 - 51 Жонатас(П), 3:1 - 83 Рібері
Нагадаємо, Баварія хоче запросити тренера Аякса.
Також, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.