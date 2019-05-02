Баварія хоче запросити тренера Аякса

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до головного тренера амстердамського Аякса Еріка тен Хага.

Про це повідомляє Tz.

За інформацією видання, мюнхенський клуб може переманити наставника в літнє трансферне вікно і призначити його замість нинішнього тренера Ніко Ковача.

Цього сезону Аякс під керівництвом 49-річного фахівця лідирує в чемпіонаті Нідерландів, вийшов у фінал національного Кубка, а також у півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

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Джерело - Depo.Сектор.