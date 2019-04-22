Українець може опинитися в Брюгге

Ференцварош продовжує переговори з Шахтарем про викуп вінгера Івана Петряк.

Про це повідомляється в програмі Профутбол.

Клуби не можуть домовитися щодо суми викупу контракту. Джерело повідомляє, що Шахтар просить за українця 2 мільйони євро, а це занадто велика сума для Ференцвароша.

Також відомо, що на Петряк претендує Брюгге.

В активі Петряка в цьому сезоні 6 голів і 11 асистів у 34 матчах за Ференцварош у всіх турнірах.

Нагадаємо, Харатін забив дебютний гол за Ференцварош.

Джерело - Про футбол.