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Бедоя покинув Карпати. Він зіграв 8 хвилин за півтора роки

Вчора 22:27 1164 0
Бедоя покинув Карпати. Він зіграв 8 хвилин за півтора роки
Йонатан Бедоя

Півзахисник Йонатан Бедоя покинув Карпати.

Про це повідомляє офіційний сайт Карпат.

Угоду розірвано за спільним рішенням сторін.

"Ми з Йонатаном знайшли спільну мову. Він із розумінням поставився до непростої ситуації, у якій опинився. Звичайно, ми очікували набагато більшого від нього, тому вирішили припинити нашу співпрацю.

Попрощалися, потиснули один одному руки і побажали подальших успіхів", - розповів виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин.

Бедоя став гравцем львів'ян у січні 2018 го. За цей час він зіграв 8 хвилин у складі першої команди. Також на його рахунку 15 матчів і 4 голи за молодіжну команду.

Нагадаємо, що Смалійчук покинув посаду віце-президента Карпат.

Раніше Олімпік створив неймовірний камбек і переграв Карпати.

Джерело - Офіційний сайт Карпат.

#Бедоя, #Карпати
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