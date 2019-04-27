Олімпік створив неймовірний камбек і переграв Карпати

Сьогодні, 27 квітня, у рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги донецький Олімпік переграв львівські Карпати.
Чемпіонат України. УПЛ
26 тур
27 квітня
Олімпік - Карпати 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Пасіч, 1:1 - ді Франко, 1:2 - 54 Понде, 2:2 - 83 Дегтярьов, 3:2 - 84 Дійє
Олімпік: Кринський, Вантух, Снурініцин, Гришко, Ксьонз, Гай, Кравчук, Політило, Тейшейра, Пасіч, Дегтярьов
Карпати: Кучинський, Нестеров, Гуйє, Сандохадзе, Мякушко, Хонгла, Кльоц, Гуцуляк, Йода, ді Франко, Понде
Попередження: Сандохадзе(24), Нестеров(46), Валеєв(91)
Нагадаємо, Ворскла перемогла Чорноморець завдяки автоголу.
Також, фанати Металіста пройшли маршем по Харкову.
Джерело - Чемпіон.