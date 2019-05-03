Ліверпуль змінить титульного спонсора

Страхова компанія АХА стане новим титульним спонсором Ліверпуля.

Про це повідомляється на офіційному сайті червоних.

Бренд компанії буде розміщений на футболках гравців.

Керуючий директор клубу Біллі Хоган задоволений початковим етапом співпраці Ліверпуля і АХА, що стартував у 2018 році. За його словами, вона вже підтвердила свою успішність.

З 2010 року титульним спонсором Ліверпуля була банківська компанія Standart Chartered.

Нагадаємо, що Інтер представив нову форму на наступний сезон.

Раніше захисник Барселони втратив частину зуба в матчі з Ліверпулем.

Джерело - Прес-служба Ліверпуля.