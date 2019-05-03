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Захисник Барселони втратив частину зуба в матчі з Ліверпулем

Сьогодні 10:10 440 0
Інцидент з гравцем стався в одному з епізодів
Захисник Барселони втратив частину зуба в матчі з Ліверпулем

Захисник Барселони Клеман Лангле втратив частину зуба в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це він заявив у інтерв'ю RMC Sport.

"Перші двадцять хвилин матчу вийшли складними для мене, коли мені доводилося пристосовуватися до дистанції, на якій я мав утримувати Салаха. Не можна відходити далеко, але водночас потрібно перебувати близько до нього, щоб вступити в боротьбу в потрібний момент.

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Після цього мені вже було легше вибирати позицію й аналізувати, на якій відстані до нього я повинен перебувати. Я втратив частину зуба в одному з епізодів, але нічого страшного. Готовий знову і знову зазнавати втрат, щоб допомогти перемагати Барселоні", - сказав Лангле.

Нагадаємо, Хаві оголосив про завершення кар'єри.

Джерело - RMC Sport.

#Барселона, #Ліверпуль, #ЛЧ, #Ліга чемпіонів, #Лангле
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