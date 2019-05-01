Міланський Інтер незабаром офіційно представить новий комплект форми в якому команда буде проводити матчі в сезоні 2019/20 роках.

Про це повідомляє Fox Sport.

Футболка міланців не понесла особливих змін, адже виконана вона в традиційних для міланців чорно-синіх вертикальних кольорах. Однак, є особливість і в цій формі. Логотип титульного спонсора - Pirelli - буде зображений на діагональних смугах.

Шорти і гетри в новому комплекті будуть абсолютно чорними, що є звичним для клубу.

Нагадаємо, Інтер планує обміняти Ікарді на Кіна.

Також, Інтер зацікавлений у трансфері Данило.

Джерело - Чемпіон.