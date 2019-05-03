Генсек ФФУ Запісоцький розповів, скільки тривало засідання по справі Мораеса

Комітету по дисциплінарним і етичним питанням УЄФА знадобилося 1,5 години, щоб ухвалити рішення по Жуніору Мораесу.

Коментар за підсумками вердикту УЄФА дав генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

"Ми добре підготувалися, тим більше ще до засідання всі сторони подавали свої правові позиції. Був обмін думками, аргументами і переконаннями. Думаю, ми добре підготувалися, і свою позицію довели і якісно обгрунтували.

Скільки часу знадобилося Комітету, щоб прийняти рішення? Півтори години з урахуванням всіх процедурних моментів", - сказав Запісоцький.