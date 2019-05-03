Абрамович не збирається продавати Челсі

Функціонер не хоче розлучатися зі своїм клубом

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович не збирається продавати англійський клуб.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі провело переговори з трьома зацікавленими сторонами з приводу можливого продажу клубу. Однак, за інформацією джерела, Абрамович не спілкувався з потенційними покупцями і зараз не розглядає можливість продажу.

Більш того, нинішній власник Челсі взагалі не планує продавати свій актив і має намір і далі вкладати в команду гроші.

Нагадаємо, найбагатша людина Британії хоче купити Челсі.

Джерело - Sport.ua.