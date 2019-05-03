Абрамович не збирається продавати Челсі

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович не збирається продавати англійський клуб.
Про це повідомляє Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі провело переговори з трьома зацікавленими сторонами з приводу можливого продажу клубу. Однак, за інформацією джерела, Абрамович не спілкувався з потенційними покупцями і зараз не розглядає можливість продажу.
Більш того, нинішній власник Челсі взагалі не планує продавати свій актив і має намір і далі вкладати в команду гроші.
Нагадаємо, найбагатша людина Британії хоче купити Челсі.
Джерело - Sport.ua.