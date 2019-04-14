На купівлю Челсі є три претенденти

Представники клубу провели перемовини

Лондонський Челсі може змінити власника.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, лондонський клуб можуть продати за 2,5 млрд фунтів. Передбачається, що фінансові групи США й Азії проявляють інтерес до Челсі та готові придбати клуб. Також зацікавленість проявляє найбагатша людина Британії Джим Реткліфф, але він поки не готовий платити таку суму.

Читайте також: Барселона спробує придбати Вілліана

Власник Челсі Роман Абрамович у разі продажу клубу хотів би отримати 1,25 млрд фунтів. Абрамович не відвідував матчі Челсі відтоді, як йому відмовили у видачі візи в травні 2018 року. 53-річний російський мільярдер згодом домігся ізраїльського громадянства і переїхав в Тель-Авів.

Джерело - Depo.Сектор.