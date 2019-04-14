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На купівлю Челсі є три претенденти

Сьогодні 10:57 493 0
Представники клубу провели перемовини
На купівлю Челсі є три претенденти

Лондонський Челсі може змінити власника.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, лондонський клуб можуть продати за 2,5 млрд фунтів. Передбачається, що фінансові групи США й Азії проявляють інтерес до Челсі та готові придбати клуб. Також зацікавленість проявляє найбагатша людина Британії Джим Реткліфф, але він поки не готовий платити таку суму.

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Власник Челсі Роман Абрамович у разі продажу клубу хотів би отримати 1,25 млрд фунтів. Абрамович не відвідував матчі Челсі відтоді, як йому відмовили у видачі візи в травні 2018 року. 53-річний російський мільярдер згодом домігся ізраїльського громадянства і переїхав в Тель-Авів.

Джерело - Depo.Сектор.

#АПЛ, #Челсі, #Абрамович
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