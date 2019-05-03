Поворознюк: Футболісти розуміють, якщо ми виграли, то вже в Лізі Європи

Клуб першої ліги готується зіграти у фіналі Кубка України

Президент Інгульця Олександр Поворознюк відкрив завісу підготовки його команди до матчу з Шахтарем.

Про це він розповів для каналу Інгульця в YouTube.

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"Якоїсь незвичної підготовки, накачування перед матчем з Шахтарем абсолютно немає. Ми до кожної команди готуємося у звичайному режимі. Футболісти розуміють: ми виграли — і вже в Лізі Європи. Яке може бути ще накачування? Кожен розуміє. Ми не будемо робити трагедію, але ми вже зробили подвиг. Хлопцям втрачати нічого, потрібно виходити та грати в футбол", - заявив Поворознюк.

Нагадаємо, Інгулець переграв луганську Зорю в Кубкові України й пробився до фіналу, де зіграє з Шахтарем.

Джерело - Інгулець.