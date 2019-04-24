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Розпочався продаж квитків на матч Кубка України Шахтар - Інгулець

Сьогодні 09:00 293 0
Розпочався продаж квитків на матч Кубка України Шахтар - Інгулець

Стартував продаж квитків на фінальний поєдинок Кубка України між Шахтарем та Інгульцем.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 150, 200, 300 гривень.

Зазначимо, що за умовами продажу одна особа може придбати не більше чотирьох квитків. Для придбання перепусток на стадіон необхідно ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Джерело - Чемпіон.

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