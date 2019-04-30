Футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко відомий не тільки своєю хорошою грою за городян, але також і запальними танцями.

Так, прес-служба небесно-блакитних показала майстер-клас від українця в Міжнародний день танцю.

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт з Puma.

Раніше повідомлялося, що Зінченко претендує на звання найкращого захисника Кубка Англії.

Джерело - Чемпіон.

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