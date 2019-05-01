Манчестер Сіті не буде купувати конкурентів Зінченку

Керівництво Манчестер Сіті вирішило не купувати лівого захисника в наступне трансферне вікно.
Про це повідомляє Sky Sports.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що у нього достатньо гравців на позиції лівого захисника.
У таборі "містян" розраховують на Бенжамена Менді, який значну частину поточного сезону відновлюється від травми.
Другим лівим захисником має стати українець Олександр Зінченко.
Цього сезону Зінченко взяв участь у 26-ти матчах Сіті у всіх турнірах, відзначившись голом та 5-ма асистами.
Нагадаємо, гравець збірної України висміяв оборонні спроможності Зінченка.
Також, Зінченко претендує на звання найкращого захисника Кубка Англії.
Джерело - Футбол 24.