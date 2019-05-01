Манчестер Сіті не буде купувати конкурентів Зінченку

Керівництво Манчестер Сіті вирішило не купувати лівого захисника в наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що у нього достатньо гравців на позиції лівого захисника.

У таборі "містян" розраховують на Бенжамена Менді, який значну частину поточного сезону відновлюється від травми.

Другим лівим захисником має стати українець Олександр Зінченко.

Цього сезону Зінченко взяв участь у 26-ти матчах Сіті у всіх турнірах, відзначившись голом та 5-ма асистами.

Нагадаємо, гравець збірної України висміяв оборонні спроможності Зінченка.

Також, Зінченко претендує на звання найкращого захисника Кубка Англії.

Джерело - Футбол 24.